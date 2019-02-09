10 قتلى بحريق في نادي فلامنغو البرازيلي

المصدر: برازيليا ـ رويترز

أعلن عناصر إطفاء وتقارير إخبارية أن حريقاً شبّ في مركز تدريب تابع لنادي فلامنغو لكرة القدم في ريو دي جانيرو أدى إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم لاعبون من الناشئين.

وأصيب أيضاً في الحريق ما لا يقل عن ثلاثة شبان، أعمارهم ما بين 14 و15 عاماً. ونقل الثلاثة إلى المستشفى، وأحدهم في حالة خطيرة.

وقال عناصر الإطفاء إنهم وصلوا إلى مركز نينهو دو أوروبو الذي جرت توسعته وافتتح قبل شهرين ليجدوا النيران وقد التهمت المبنى.

واستطاع بعض الأشخاص الفرار، لكن شدة الحريق منعت عناصر الإطفاء من دخول المنشأة.

وقال اللفتنانت كولونيل دوغلاس هيناوت، من إدارة مكافحة الحرائق، للصحفيين: «تمكنا من إنقاذ الضحايا الذين كانوا في الخارج.. النيران أتت على المكان بالكامل. حاولنا الدخول والعثور على أحياء لكن ذلك كان مستحيلاً.. عثرنا على جثث في الداخل فحسب».

وأضاف: «ليس بإمكاني إبلاغكم بسبب الحريق.. ثمة حاجة للتحقيق في ذلك».