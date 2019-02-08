ماي : «بريكست» في موعده

المصدر: عواصم ـ وكالات

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، بأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي «بريكست» سيكون في الموعد المحدد.

وقالت ماي، في أعقاب اجتماعات عقدتها في بروكسل مع مسؤولين بارزين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: «مهمتي تتمثل في تنفيذ البريكست، في الموعد المحدد، وسوف أجري مفاوضات شاقة خلال الأيام المقبلة لهذا الغرض».

وجاءت تصريحات ماي خلال مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في ختام سلسلة من اللقاءات في بروكسل. وفي أعقاب المباحثات، قال توسك، في تغريدة على موقع «تويتر»: «لا يبدو هناك تقدم في الأفق حتى الآن».

في هذه الأجواء، اتفقت بروكسل ولندن على إجراء «محادثات جديدة»، لإخراج بريكست من الطريق المسدود، حتى إن رفض الاتحاد الأوروبي مجدداً محاولة ماي تعديل اتفاق الانسحاب. وكانت المصافحة بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وماي لائقة لكن بدون تبادل كلام.

وأضاف بيان مشترك للمسؤولين:«كانت المباحثات صعبة لكن بناءة». واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يزال ممكناً التوصل إلى حل مع بريطانيا، من أجل إتمام خروج منظم لها من الاتحاد الأوروبي.