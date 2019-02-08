تهديد بوجود قنبلة يثير الرعب في طائرة نرويجية

المصدر: ستوكهولم - وكالات

اضطرت طائرة تابعة لشركة «نورفيجن إيرشاتل» النروجية، كانت متجهة إلى مدينة نيس الفرنسية، للعودة إلى ستوكهولم، بعد تلقيها إنذاراً بوجود قنبلة بعيد إقلاعها أمس، بحسب ما أعلنت الشركة. وقالت الشركة، في بيان، إن «نورفيجان تؤكد أن إنذاراً بقنبلة صدر ضد الرحلة «دي.واي 4321» من إيرلندا إلى نيس».

وقالت الناطقة باسم شرطة ستوكهولم توفي هاغ إن الشرطة المحلية وشرطة الحدود تعملان في شكل حثيث في إيرلندا لجمع معلومات والمتابعة واتخاذ الخطوات الضرورية. وقال أحد المسافرين لصحيفة محلية إن الطائرة كانت متوقفة في آخر المدرج تحيط بها سيارات الطوارئ.

وكانت الطائرة أقلعت وعادت إلى المطار ذاته. وقال مركز تنسيق مهمات الإنقاذ الذي تم إبلاغه بالتهديد بعد 30 دقيقة من إقلاع الطائرة، إن 169 راكباً كانوا فيها.