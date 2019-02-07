إيران دكتاتورية فاسدة ولن تحصل على النووي الرئيس الأمريكي:

المصدر: واشنطن - وكالات

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع إيران من حيازة أسلحة نووية، وقال: «إنهم (الإيرانيين) يفعلون أموراً سيئة». وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: «إيران دكتاتورية فاسدة، ولن تحصل على السلاح النووي»، مضيفاً أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأمريكا.

وأكد أن واشنطن تصدّت للنظام الراديكالي في إيران. وقال ترامب إنه يجب اتخاذ سياسة خارجية تضع أمريكا أولاً، مشيراً إلى أنه مستعد للعمل مع أعضاء الكونغرس، «لتحقيق أهدافنا.. وإيجاد نظام للهجرة لضمان مستقبل الأمريكيين».

وعن انسحاب واشنطن من اتفاقية حظر الأسلحة النووية، قال إن روسيا انتهكت مراراً بنود اتفاقية الصواريخ النووية المتوسطة، وتعهد بأن تتفوق بلاده على روسيا في الإنفاق على برامج الصواريخ، في حين أكد أن علاقته جيدة بزعيم كوريا الشمالية، وأنه سيلتقيه مجدداً في فيتنام في 27 من فبراير.

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