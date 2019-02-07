قمة ترامب وكيم الثانية 27 و28 فبراير الجاري

المصدر: يونهاب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن أن لقاء القمة الثاني له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سيعقد في فيتنام خلال يومي 27 و28 من فبراير.

وتم تحديد الموعد والموقع للقمة سريا في الوقت الذي تفاوضت الدولتان فيه حول الخطوات التالية بعد لقاء القمة التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو.

وقال ترامب في خطابه، الذي أدلى به أمام الكونغرس عن حال الاتحاد " لا زال هناك العديد من العمل الذي يتعين القيام به، غير إن علاقتي مع كيم جونغ-أون جيدة".

وقال: "رهائننا عادوا الى الوطن، وتوقفت التجارب النووية، ولم يجر إطلاق الصواريخ خلال 15 شهرا، وإن لم انتخب رئيسا للدولة، لكنا تورطنا في حرب كبيرة مع كوريا الشمالية نفقد فيها مئات من الأرواح".

وجاء إعلان ترامب بعد وقت وجيز من وصول المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية الى بيونغ يانغ للإعداد للقاء القمة القادم.

ولم يكشف ترامب عن اسم المدينة التي ستستضيف لقاء القمة.

ومن المعروف أن الجانب الأمريكي يفضل دانانغ لما لها من مزايا من ناحية الحماية الشخصية، بينما يفضل الجانب الكوري الشمالي هانوي التي توجد فيها السفارة الكورية الشمالية.