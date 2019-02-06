مادورو يسأل ترامب: لماذا أنت مهووس بفنزويلا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن دعمه "حرية فنزويلا"، متسائلا عن "هوس" ترامب بفنزويلا خلال خطاب حالة الاتحاد.

وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي في فنزويلا، قبل خطاب ترامب، تساءل الرئيس الفنزويلي: "لماذا سيتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قضايا فنزويلا خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي؟"، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وقال مادورو: "اليوم سوف يلقي خطابا، وأعلن أنه سيتحدث فيه عن فنزويلا. لكن لحظة يا سيدي، ألست رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ ألا تعاني مشكلات كافية في الولايات المتحدة لتكون مهووسا بالوطن النبيل للمحرِر سيمون بوليفار، فنزويلا"؟

ومضى مادورو يقول في خطابه المسجل: "هل يمكنكم تقديم تفسير لهوس وهواجس دونالد ترامب بالنسبة لفنزويلا؟ هل لديكم تفسير منطقي؟ هل هذا طبيعي؟".

وأردف مادورو قائلا: "هل تعرفون ما هو؟ إنه النفط الفنزويلي. فقد الأمل في سرقة النفط من الوطن الفنزويلي. النفط لفنزويلا والفنزويليين الآن وإلى الأبد".

وتشهد فنزويلا اضطرابات سياسية منذ شهور، وأعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، نفسه رئيسا مؤقتا، مؤكدا أن إعادة انتخاب مادورو في مايو شهدت تزويرا.

واعترفت الولايات المتحدة ونحو 40 دولة بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

وقد أكد خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس على دعم الولايات المتحدة للفنزويليين في "سعيهم الى الحرية".

وكان ترامب قد جدد سابقا التأكيد أن اللجوء إلى الجيش الأميركي هو "خيار" مطروح في مواجهة الأزمة في فنزويلا.