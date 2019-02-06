إطلاق نار على مركز أمني جنوب إيران

المصدر: (د ب أ)

أعلن حاكم مدينة سرباز الإيرانية أن مجهولین قاموا بإطلاق النار مساء الثلاثاء، على مركز لقوى الأمن الداخلی ومدیریة ناحیة سرباز كلات التابعة للمدینة بمحافظة سیستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد .

وقال محمد أنور بجارزهی ،حاكم مدينة سرباز إنه وبعد حضور قوى الأمن الداخلی والحرس الثوری سریعا إلى مكان الحادث ، لاذ المهاجمون بالفرار تحت جنح الظلام.

وأضاف أنه لم تتبین حتى الآن هویة ودوافع المهاجمین .

كان مهاجمون قد استهدفوا يوم السبت الماضي مركزا للتعبئة فی مدینة نیكشهر بنفس المحافظة، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الحرس الثوری وإصابة خمسة آخرین.