يتوجّه المبعوث الأميركي ستيفن بيغون إلى بيونغ يانغ الأربعاء للتحضير للقمّة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمقرّر عقدها في أواخر فبراير، بحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة.
وقالت الخارجيّة الأميركيّة الإثنين في بيان، إنّ بيغون الذي وصل الأحد إلى سيول "سيُسافر إلى بيونغ يانغ في 6 فبراير للقاء نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول بهدف التحضير للقمّة الثانية" بين الزعيمين.
المبعوث الأميركي الخاص يتوجه إلى كوريا الشمالية الاربعاء
يتوجّه المبعوث الأميركي ستيفن بيغون إلى بيونغ يانغ الأربعاء للتحضير للقمّة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمقرّر عقدها في أواخر فبراير، بحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة.
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