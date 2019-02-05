المبعوث الأميركي الخاص يتوجه إلى كوريا الشمالية الاربعاء

يتوجّه المبعوث الأميركي ستيفن بيغون إلى بيونغ يانغ الأربعاء للتحضير للقمّة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمقرّر عقدها في أواخر فبراير، بحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة.

وقالت الخارجيّة الأميركيّة الإثنين في بيان، إنّ بيغون الذي وصل الأحد إلى سيول "سيُسافر إلى بيونغ يانغ في 6 فبراير للقاء نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول بهدف التحضير للقمّة الثانية" بين الزعيمين.

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