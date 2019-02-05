المبعوث الأميركي الخاص يتوجه إلى كوريا الشمالية الاربعاء

التاريخ:

 يتوجّه المبعوث الأميركي ستيفن بيغون إلى بيونغ يانغ الأربعاء للتحضير للقمّة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمقرّر عقدها في أواخر فبراير، بحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة.
وقالت الخارجيّة الأميركيّة الإثنين في بيان، إنّ بيغون الذي وصل الأحد إلى سيول "سيُسافر إلى بيونغ يانغ في 6 فبراير للقاء نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول بهدف التحضير للقمّة الثانية" بين الزعيمين.

كلمات دالة:
Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى