أوروبا تدعو إيران للإحجام عن الأنشطة المزعزعة لاستقرار المنطقة

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أنه «قلق بشدة» من إطلاق إيران صواريخ باليستية ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعياً طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال الاتحاد في بيان مشترك بشأن إيران «تواصل إيران جهوداً لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق».

وأضاف «هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي».

يأتي هذا فيما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني قوله إن بلاده لن تقبل أبداً الشروط التي وصفها بـ«المهينة» التي حددها الاتحاد الأوروبي للتجارة دون استخدام الدولار التي تهدف لتفادي العقوبات الأمريكية. بروكسل، طهران - وكالات