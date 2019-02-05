تحذير

حذرت سفارة الولايات المتحدة في كينيا، الرعايا الأمريكيين في البلاد، أمس، من أن هناك «معلومات موثوقة تشير إلى احتمال استهداف الغربيين من جانب متطرفين».

ويأتي هذا التحذير بعد أسابيع فقط من هجوم نفذته حركة «الشباب» الصومالية استهدف فندقاً فاخراً في العاصمة الكينية نيروبي، وأسفر عن سقوط قتلى، بينهم مواطن أمريكي.

وقالت السفارة، إن الأهداف قد تشمل عدة مناطق، بينها نيروبي ونايفاشا ونانيوكي، ومناطق ساحلية.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر، خاصة «في مراكز التسوق والفنادق وأماكن العبادة». نيروبي- د ب أ

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أعلنت السلطات الكوبية، أمس، أنّ حصيلة إعصار عنيف ونادر ضرب هافانا الأسبوع الماضي ارتفعت إلى ستة قتلى.

وقال وزير الصحة العامة خوسيه أنخيل بورتال ميراندا للإعلام الرسمي: «بكل حزن، توفي شخصان كانا ضمن 13 جريحاً في حالة خطرة». وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط أربعة قتلى.

واجتاح الإعصار الذي نجم عن عاصفة عنيفة في خليج المكسيك، وصُنّف من الدرجة الرابعة، غرب كوبا برياح بقوة 100 كيلومتر بالساعة في 27 يناير.

وتسبب الإعصار في انقلاب سيارات رأساً على عقب، واقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء، وترك جزءاً من المدينة في العتمة. هافانا - وكالات