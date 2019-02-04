"انفجار قوي" في سوق مكتظة في مقديشو بالصومال

المصدر: أ ف ب

هزّ "انفجار قوي" الإثنين سوقا "مكتظة" في العاصمة الصومالية مقديشو التي غالبا ما تستهدفها هجمات لعناصر حركة الشباب الإرهابية.

وقال الشرطي ابراهيم محمد لوكالة فرانس برس "وقع انفجار قوي في سوق حمرويني" مضيفا "لم تردنا أي تفاصيل حتى الآن، لكن المنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق مكتظة".

وأضاف أن السوق تقع على مقربة من مباني بلدية مقديشو.

ولم يتضح سبب الانفجار، لكن عناصر الشباب غالبا ما ينفذون اعتداءات في العاصمة الصومالية.

وخسرت حركة الشباب بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشنّ منها اعتداءات انتحارية وعمليات أخرى ضد أهداف حكومية وأمنية أو مدنية.