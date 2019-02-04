عمدة يصرخ «أحرِق المبنى»

اعتذر عمدة "أكاشي" في محافظة "هيوغو" اليابانية، أخيراً، على سلوكه الذي لا يغتفر في يونيو 2017، أثناء جدال محموم مع أحد المسؤولين الحكوميين. وكان العمدة، فوساهو إيزومي، قد وجه كلاماً نابياً إلى المسؤول الحكومي، ناعتاً إياه بـ «الغبي»، ومقترحاً عليه إحراق المبنى الذي يقف في وجه مشروع مقترح لبناء طريق جديد.

ونقلت صحيفة «جابان تايمز»، إعتذار العمدة في مؤتمر صحافي أخيراً، حيث قال: «كل ما أفادت به التقارير الإعلامية صحيح. آسف بشدة على هذا التصرف الذي لا يغتفر».

وكان العمدة في وطيس جدل محموم، عندما قال في لحظة غضب لمسؤول حكومي، أن يحرق المبنى الذي كان موطناً لعدد من الشركات والمساكن. قد يكون قصد ذلك بطريقة رمزية، لكن وسائل الإعلام اليابانية تناقلت الخبر، وتعرض العمدة لانتقادات شديدة.

وقد تقدم إيزومي البالغ من العمر 55 عاماً، باعتذار إلى المسؤولين أخيراً، معترفاً بأن سلوكه كان إساءة لاستخدام السلطة، ناجم عن فورة غضب.

أما نوبة الغضب، فسببها إخفاق السلطات في إحراز تقدم في المفاوضات، بشأن طرد مستأجري المبنى المحلي المعني، على الرغم من مرور حوالي خمس سنوات على بدئها.