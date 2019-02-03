قتلى في انقلاب حافلة تقل 31 طفلا في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الحافلة كانت تقل 45 شخصا، 31 منهم أطفال إلى إحدى الفعاليات الرياضية، عندما وقع الحادث.

وتم نقل 32 شخصا، من بينهم 23 طفلا إلى المستشفى.

وذكرت تاس أنه تُجرى تحقيقات جنائية بشأن انتهاكات محتملة في المرور والسلامة، مضيفة أنه تم اعتقال سائق الحافلة.

وكانت الحافلة متجهة في رحلة من بلدة يارتسيفو إلى مدينة كالوجا.