قتلى في انقلاب حافلة تقل 31 طفلا في روسيا

لقي 7 أشخاص بينهم 4 أطفال حتفهم وأصيب آخرون في حادث مروري وقع على طريق سيارات سريع قرب مدينة كالوجا جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الحافلة كانت تقل 45 شخصا، 31 منهم أطفال إلى إحدى الفعاليات الرياضية، عندما وقع الحادث.
وتم نقل 32 شخصا، من بينهم 23 طفلا إلى المستشفى.
وذكرت تاس أنه تُجرى تحقيقات جنائية بشأن انتهاكات محتملة في المرور والسلامة، مضيفة أنه تم اعتقال سائق الحافلة.
وكانت الحافلة متجهة في رحلة من بلدة يارتسيفو إلى مدينة كالوجا.