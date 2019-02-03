اتفاق سلام بين حكومة أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة

المصدر: بانغي - وكالات

أعلنت حكومة أفريقيا الوسطى عبر حسابها على «تويتر» التوصل إلى اتفاق سلام، أمس، في الخرطوم مع المجموعات المسلحة. وقالت الحكومة في تغريدة: «تم التوصل إلى اتفاق سلام في الخرطوم»، مؤكدة أنه «سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى اليوم الأحد ثم يوقع في بانغي بعد أيام». وأكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي في تغريدة، التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة والمجموعات المسلحة الـ14 الممثلة في مفاوضات الخرطوم. لكنه أضاف: «نحن نقوم بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق التي وافقت الأطراف على كل بنودها تقريباً». من جهته، قال أبو بكر الصديق الناطق باسم أبرز المجموعات المسلحة «الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى»: «نبارك التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة التي كانت العفو وحكومة شاملة».