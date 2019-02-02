إخلاء مطار بريزبن الإسترالي بسبب خطر إرهابي

المصدر: (دب ا)

ذكرت هيئة الاذاعة الأسترالية اليوم السبت أنه تم اخلاء مطار بريزبن الدولي عندما أبلغ شهود عيان عن رؤية رجل يحمل سكيناً.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات أعيرة نارية أو رصاص مطاطي، ولكن الشرطة لم تبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة إن الحادث، الذي تحدث عنه شهود عيان، وقع في منطقة قاعة الطعام بالطابق العلوي، وتم احتواؤه لكنها طالبت بتجنب المطار الدولي.

وأضافت أنه تم القبض على رجل ونقله إلى مركز للشرطة ليتم استجوابه.

وأضافت أنها تجرى حاليا عمليات تفتيش في صالات المطار.

وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية أنه تم وقف القطارات.

وقال المطار على موقع "تويتر": "الشرطة الاتحادية الأسترالية تتعامل مع الوضع الأمني ونأمل في العودة إلى العمليات العادية في أقرب وقت ممكن".