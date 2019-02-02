بوتين: روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

جاء بيان الكرملين رداً على إعلان البيت الأبيض أمس الجمعة تعليق العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة مع روسيا، اعتباراً من اليوم السبت.

وحسب بيان للكرملين، قال بوتين في لقاء بوزيري الدفاع سيرجي شويجو، والخارجية سيرجي لافروف، اليوم السبت "روسيا كذلك علّقت معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف بوتين "مبادرة روسيا للحد من التسلح لم تلق الدعم من الشركاء الذين يبحثون عن وسائل رسمية لتفكيك نظام الأمن العالمي".

وتابع "روسيا لن تنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا أو في مناطق أخرى من العالم، ما لم تنشر الولايات المتحدة هذه الصواريخ في تلك المناطق".

واستطرد الرئيس الروسي "سوف ننتظر حتى يكون شركاؤنا مستعدون للدخول في حوار متساو وموضوعي حول نزع السلاح".