أمريكا تعلّق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أعلنت واشنطن تعليق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة، وبدء انسحابها منها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه ابتداءً من اليوم السبت ستعلّق الولايات المتحدة كل التزاماتها بمعاهدة الحدّ من الصواريخ النووية المتوسطة، والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة التي ستكتمل خلال 6 أشهر، إلا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها.

وذكر حلف شمال الأطلسي أن أعضاء الحلف يؤيدون تماماً الإخطار الذي أصدرته الولايات المتحدة باعتزامها الانسحاب، فيما نددت موسكو بالقرار الأمريكي.

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