ترامب يلوّح بإعلان الطوارئ لبناء الجدار مع المكسيك

المصدر: ■ واشنطن ـ رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إنّه قد يعلن الطوارئ على المستوى الوطني، ما يتيح له الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأشار ترامب إلى أنّ ذلك يعود إلى عدم تحرك الديمقراطيين، فيما يبدو في اتجاه التوصل لاتفاق يتضمن توفير تلك الأموال. وتابع ترامب في تصريحات أدلى بها أثناء حفل بالبيت الأبيض: «لم نتوصل معهم إلى أي اتفاق، أعتقد أن هناك فرصة جيدة أننا سنفعل ذلك»، في إشارة إلى إمكانية إعلان الطوارئ، ما يسمح له باستخدام أموال خصصها الكونغرس لأغراض أخرى.