45 % من الروس قلقون جرّاء توجّهات بلادهم

المصدر: ■ موسكو - رويترز

أظهر استطلاع للرأي أن عدد الروس الذين يعتقدون أن بلادهم تتحرك في الاتجاه الخطأ ارتفع ليصبح الأعلى منذ 2006.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه مركز ليفادا المستقل الذي يتخذ من موسكو مقراً له، فإن 45% من الروس يرون أن البلاد تنتهج المسار الخطأ، مقابل 42% يوافقون على توجهات بلدهم.

وتمثّل نتائج هذا الاستطلاع اختلافاً حاداً عن العام الماضي عندما قال 28% فقط إن روسيا تمضي في الطريق الخطأ، مقابل 55% أيدوا المسار.

وتثير النتائج تساؤلات بشأن ما قد يفعله الكرملين في مواجهة ما أظهرته مؤسسات مستقلة وحكومية لاستطلاع الآراء عن تراجع شعبية بوتين منذ إعادة انتخابه العام الماضي.

وقالت مؤسسة لاستطلاعات الرأي تابعة للحكومة الروسية الشهر الماضي، إن ثقة الناس في بوتين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 13 عاماً وسط استياء من تراجع دخل الأسر وتحركات للحكومة لا تحظى بشعبية لرفع سن التقاعد وضريبة القيمة المضافة.