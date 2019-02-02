غوايدو يدعو إلى التفاوض على رئاسة فنزويلا

المصدر: ■ عواصم - وكالات

أعلن خوان غوايدو رئيس البرلمان في فنزويلا، الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد، أمس، استعداده للدخول في مفاوضات، شرط وضع رحيل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو على طاولة البحث.

وقال غوايدو في رسالة موجهة إلى رئيسي المكسيك، أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، والأوروغواي تاباري فاسكيز: «المفاوضات تعنينا في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء اغتصاب السلطة، ما سيتيح نقل السلطة، وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة».

ودعا غوايدو، رئيسي المكسيك والأوروغواي، للوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، والمشاركة في إقامة حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات.

على صعيد متصل، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه لا نية لدى الولايات المتحدة لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ كل الخيارات ما زالت مطروحة.