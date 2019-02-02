110 قتلى حصيلة ضحايا انهيار سد في البرازيل

المصدر: ■ برازيليا ـ وام

أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد في منطقة برومادينيو جنوب شرقي البلاد إلى 110 قتلى و238 مفقوداً، إثر العثور على مزيد من الجثث وسط الأوحال.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس الكولونيل فلافيو غودينيو، إنّه تم تحديد هوية 71 قتيلاً من بين الجثث الـ 110 التي عثر عليها بعد استخراجها من أطنان الوحول التي تدفقت إثر انهيار السد. وعبأت السلطات، الأربعاء، 320 رجل إطفاء في اليوم السادس من عمليات البحث عن ضحايا هذه الكارثة التي وقعت يوم الجمعة الماضي، عندما تسبب انزلاق للتربة في انهيار السد.