السلطات التركية تصدر مذكرات توقيف بحق 14 ضابطاً

أصدر ممثلو الادعاء الأتراك، أمس، مذكرات توقيف بحق 14 ضابطاً سابقاً للاشتباه في صلتهم بمنظمة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.

وقال مصدر في الشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ المذكرات صدرت من مكتب المدعي العام في أنقرة، كجزء من تحقيق مستمر في تسلل المجموعة إلى الجيش التركي، وفق وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية. والمشتبه بهم بمن فيهم 11 طياراً، من أفراد سلاح الجو التركي.

على صعيد متصل، اتهم القضاء التركي رسمياً، بالتجسس موظفاً تركياً في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، أدى توقيفه إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنّ محكمة في إسطنبول قبلت محضر اتهام لمدعٍ طلب السجن مدى الحياة لمتين توبوز بتهمة التجسس ومحاولة قلب الحكومة. وأضافت الوكالة أنّ محاكمة توبوز الذي كان مكلفاً في القنصلية الأمريكية بمهمة الارتباط بين السلطات الأمريكية ووحدة مكافحة تهريب المخدرات في الشرطة التركية، ستبدأ في 26 مارس أمام محكمة كاغلايان في إسطنبول. إسطنبول - وكالات