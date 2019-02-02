60 قتيلاً بهجوم لـ «بوكو حرام» شمال شرقي نيجيريا

المصدر: ■ لاغوس - أ.ف.ب

أفادت منظمة العفو الدولية، أمس، أن جماعة بوكو حرام المتطرّفة قتلت 60 مدنياً على الأقل، في هجوم على بلدة ران النائية شمال شرقي نيجيريا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت المنظمة التي أجرت تحقيقاً ميدانياً في المنطقة، إنّ الهجوم الأكثر دموية الذي تشنه «بوكو حرام» على ران أوقع 60 قتيلاً على الأقل». وجاء في تقرير منظمة العفو: «في 28 يناير وصلت مجموعة من مقاتلي بوكو حرام على دراجات نارية وأحرقت المدينة، لقد لاحقوا المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار، وعثر على 11 جثة في بلدة ران وعلى 49 خارجها».

مشيراً إلى أنّ 50 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين. ونقل عن أحد عناصر الميليشيا الذين توجهوا إلى ران لدفن الموتى، أنّ الجثث التي عثر عليها خارج البلدة كانت تحمل جميعها آثار طلقات نارية.