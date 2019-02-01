تنكو عبد الله يؤدي اليمين ملكاً لماليزيا

المصدر: كوالاكبور ـ د.ب.أ

أدى السلطان تنكو عبد الله (59 عاماً)، من ولاية باهانج، اليمين ليصبح الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا، وذلك في مراسم في القصر الوطني بكوالالمبور.

ويخلف السلطان عبد الله السلطان محمد الخامس سلطان كلنتان الذي تنحى في وقت سابق من الشهر الجاري بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته. وأدى السلطان نازرين شاه، سلطان ولاية بيراك، اليمين نائباً للملك.

وجرى اختيار السلطان عبد الله لتولي العرش على أساس التناوب بين السلاطين التسعة في الاتحاد الماليزي. وشهدت مراسم التتويج أداء الملك ونائبه لليمين الدستورية، وتوقيع إعلان بقلب ذهبي في غرفة العرش بالقصر الوطني. يشار إلى أن منصب الملك في ماليزيا شرفي إلى حد كبير، إذ تقع معظم السلطة الإدارية على الدولة في يد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.