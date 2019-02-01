موسكو تستضيف الثلاثاء اجتماعاً لمعارضي الرئيس الأفغاني

المصدر: واشنطن، كابول ـ وكالات

قالت مصادر روسية إن موسكو ستستضيف قيادات من حركة طالبان والساسة الأفغان المعارضين للرئيس أشرف غني، الثلاثاء المقبل، تعزيزاً لدورها كوسيط، فيما وصفه مسؤول أمريكي بأنه محاولة لإرباك عملية السلام التي تدعمها الولايات المتحدة. في السياق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه سيسحب قوات بلاده من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 17 عاماً.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحركة طالبان وضعتا الخطوط العريضة لاتفاق سلام، لكن لم تظهر مؤشرات على أن الحركة قبلت مطالب أمريكية رئيسة. وكشف تقرير أمريكي، نُشر أمس، أن الحكومة الأفغانية تفقد تدريجياً سيطرتها على مناطق بكاملها في البلاد، على الرغم من تصاعد الحملة الجوية التي تشنّها الولايات المتحدة على المتشددين.