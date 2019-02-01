لا تقدّم بشأن معاهدة «النووي» بين الولايات المتحدة وروسيا

المصدر: موسكو ـ أ.ف.ب

اعلن مسؤول روسي كبير، أمس، أن روسيا والولايات المتحدة لم تحققا «أي تقدم» خلال لقاء خصص للمعاهدة حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى أمس، قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن لموسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح بثته وكالة الأنباء «ريا نوفوستي»، إنه «لم يحصل تقدم، مع الأسف».

وكان يتحدث بعد لقاء في بكين مع نائب وزير الخارجية الأمريكي أندريا تومبسون، على هامش اجتماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وأضاف أن «الأمريكيين يناقضون أنفسهم ولم يؤكدوا استعدادهم لإجراء مزيد من المناقشات معنا حول أي إجراء شفاف»، واصفاً الموقف الأمريكي حول هذا الملف بأنه «صلب إلى حد ما» و«مدمر» وأشبه بـ«إنذار».