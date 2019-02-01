روسيا تصنع 50 قاذفة استراتيجية

المصدر: موسكو ـ وام

يواصل العلماء الروس العمل في مشروع لتصنيع 50 طائرة قاذفة جديدة ومحدثة من طراز «تو-160إم» تمتاز بخواص فريدة من نوعها.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أثناء زيارته لمدينة قازان، أن «مصانع المدينة بدأت بتصنيع عدد من الطائرات المحدثة من طراز «تو-160»، حيث سيطلق على الطائرة الجديدة اسم «تو-160إم».

والتي يصل عددها ووفق الخطة الموضوعة إلى 50 طائرة، ستتسلم القوات الجوية الروسية أولاها في عام 2021. وأضاف شويغو أن «طائرة (تو-160إم) طائرة جديدة تماما لا يوجد مثيل لها في باقي العالم، ولا يُتوقع أن تظهر طائرة مماثلة في المستقبل المنظور».

وتعتبر القاذفة الاستراتيجية «تو-160إم» أكبر وأقوى طائرة وأسرع من الصوت، حيث تبلغ سرعتها 2000 كيلومتر/ ساعة، وتتميز بمدى تحليق بعيد بفضل محرك «إن كا-32» الجديد وإمكانياتها الكبيرة، وتسلحها بسلاح يزيد من قدراتها القتالية.