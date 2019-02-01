انتحار مسلح بعد إطلاقه النار على المارة في فرنسا

المصدر: باريس ـ وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية، أمس، انتحار مسلح أطلق النار على المارة في مدينة باستيا بجزيرة كورسيكا. وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في تصريحات تلفزيونية، إنه تم العثور على المسلح ميتا داخل مبنى تحصن فيه.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن دوافع إطلاق المسلح النار وانتحاره لا تزال غير معروفة. وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت، أول من أمس، مقتل شخص على الأقل وإصابة 6 آخرين، بعدما أطلق رجل ستيني النار في أحد شوارع باستيا بجزيرة كورسيكا قبل أن يختبئ في مبنى يقيم فيه. واستبعد المحققون فرضية العمل الإرهابي، على الرغم من أن دوافع مطلق النار لا تزال مجهولة.