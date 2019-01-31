صحيفة الجارديان: ماي تظهر وكأنها لا يعتمد عليها

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على رغبة بريطانيا في إجراء المزيد من المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلة اليوم الخميس: "هناك 27 دولة بالاتحاد الأوروبي تم التوفيق بجهد جهيد بين مصالحها المختلفة مع بريطانيا في اتفاقية الخروج، .. لذلك فإن تغيير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رأيها، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر للخروج، ليس فقط عدم اكتراث بهذه الجهد.. بل بغيض أيضا".

وتابعت الصحيفة: "تتساءل الحكومات في جميع أنحاء العالم عن نوع الدور الذي ستلعبه "بريطانيا الخروج" على المسرح الدولي".

ورأت الصحيفة أن "ماي تبدو حتى الآن بليدة، وهي تظهر وكأنها لا يمكن الاعتماد عليها".