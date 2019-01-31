اعتقال نائب روسي لاتهامه بجرائم قتل

المصدر: موسكو - د.ب.أ

ألقي القبض على نائب في البرلمان الروسي، أمس، لاتهامه بالمشاركة في ارتكاب جرائم قتل. وتم احتجاز النائب رؤوف أرشوكوف، الذي يمثل منطقة قراتشاي - تشيركيسيا جنوبي البلاد، التي تتاخم جورجيا، عقب أن قرر البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عنه.

ويُتهم أرشوكوف (32 عاماً) بالتورط في جريمتي قتل مسؤولين بارزين عام 2010 في منطقة قراتشاي-تشيركيسيا، إضافة إلى ارتكاب جرائم أخرى، وذلك بحسب بيان وكالة التحقيقات الروسية.

وقالت لجنة التحقيقات إنه جرى، أمس، أيضاً احتجاز راؤول ارشوكوف، والد رؤوف، على خلفية اتهامات باختلاس غاز طبيعي بقيمة تناهز 30 مليار روبل (455 مليون دولار) من شركة جازبروم الحكومية.

ويتردد أن شقيق رؤوف الأكبر، الذي كان يشغل منصب مستشار بشركة تابعة لجازبروم، قد شارك في عملية اختلاس ضمن مجموعة إجرامية منظمة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.