اعتداء على مسجد في الفلبين يسفر عن قتيلين

المصدر: مانيلا - وكالات

قُتل شخصان، فجر أمس، في هجوم بقنبلة على مسجد جنوبي الفلبين، وفق ما أعلنت السلطات، بعد ثلاثة أيّام من اعتداء دامٍ على كاتدرائيّة في خولو، أسفر عن 21 قتيلاً.

والقتيلان كانا نائمين في مسجد مدينة زامبوانغا الواقعة في أقصى جنوب غرب جزيرة مينداناو التي تضمّ أقلّية مسلمة كبيرة العدد.

وانتشرت قوى الأمن في محيط المسجد الذي تحطم زجاج نوافذه. وفي الدّاخل، شوهدت آثار دماء على أرض المسجد. ويأتي هذا الاعتداء في وقت أُعلنت حالة التأهب في أرخبيل الفلبين، بعد اعتداء وقع خلال قدّاس في كاتدرائيّة خولو وتبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جيري بيسانا إنّ الهجوم على المسجد أدّى أيضاً إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح. واعتبر أنّ من السابق لأوانه الجزم ما إذا كان ارتُكِب رداً على الهجوم ضدّ الكاتدرائيّة.