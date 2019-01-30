اعتقال نائب بالبرلمان الروسي لاتهامه في عدة جرائم قتل

المصدر: د ب ا

جرى اليوم الأربعاء إلقاء القبض على نائب روسي في البرلمان لاتهامه بالمشاركة في ارتكاب عدة جرائم قتل.

وتم احتجاز النائب رؤوف ارشوكوف، الذي يمثل منطقة قراتشاي - تشيركيسيا بجنوب البلاد، التي تتاخم جورجيا، عقب أن قرر البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عنه.

ويُتهم ارشوكوف /32 عاما/ بالتورط في جريمتي قتل مسؤولين بارزين عام 2010 في منطقة قراتشاي-تشيركيسيا، بالإضافة لارتكاب جرائم أخرى، وذلك بحسب بيان وكالة التحقيقات الروسية.

وقالت لجنة التحقيقات إنه جرى اليوم أيضا احتجاز راؤول ارشوكوف، والد رؤوف، على خلفية اتهامات باختلاس غاز طبيعي بقيمة أكثر من 30 مليار روبل (455 مليون دولار) من شركة جازبروم الحكومية.

ويتردد أن شقيق رؤوف الأكبر، الذي كان يشغل منصب مستشار بشركة تابعة لجازبروم، قد شارك في عملية اختلاس ضمن مجموعة إجرامية منظمة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.