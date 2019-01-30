هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية شمالي مالي

المصدر: باماكو - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع في مالي مقتل جنديين وإصابة ستة آخرين في هجوم انتحاري استهدف قاعدة للجيش شمالي البلاد. وقال الناطق باسم الوزارة الحسن مايجا: إن انتحارياً فجّر سترته الناسفة عند قاعدة في بلدة تاركينت بمنطقة جاو أمس.

وشهدت مناطق شمالي مالي موجات من أعمال العنف والهجمات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 2012، وقادت أعمال العنف إلى سيطرة جماعات متمردة انفصالية على المنطقة التي خضعت بعدها لسيطرة مسلحين مرتبطين بالقاعدة. ونجحت عمليات عسكرية نفذتها قوات فرنسية وأفريقية، إضافة إلى جهود الجيش الوطني، في تفريق المسلحين، ومن ثم تمكّنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على المنطقة، إلا أنها لا تزال تشهد عمليات مسلحة وعسكرية في بعض أجزائها، رغم توقيع العديد من اتفاقيات السلام.