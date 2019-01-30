معارض تركي مسجون يبدأ إضراباً عن الطعام

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

بدأ إرين إرديم، السياسي البارز في المعارضة التركية المحتجز قيد المحاكمة منذ سبعة أشهر، إضراباً عن الطعام، حسبما أكد برلماني سابق من حزب الشعب الجمهوري المعارض أمس.

وتم اعتقال إرين إرديم على خلفية «تهم إرهاب» في 29 يونيو الماضي، وأرسل إلى سجن سيليفري في إسطنبول.

وفي رسالة مكتوبة بخط اليد نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من أمس، أعلن إرديم إضرابه عن الطعام قائلاً إن المحكمة انتهكت حقه في محاكمة عادلة بعد قرار بإلغاء أمر بالإفراج عنه في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت محكمة في إسطنبول أمرت في 7 يناير الحالي بإطلاق سراح إرديم، ومع ذلك قضت المحكمة في نفس اليوم بإبقائه في السجن بعد أن طعن أحد ممثلي الادعاء على القرار.