موجة صقيع قطبية تضرب شمالي الولايات المتحدة

المصدر: شيكاغو - أ.ف.ب

تضرب موجة صقيع استثنائية قسماً كبيراً من شمالي الولايات المتحدة مع تساقط ثلوج ودرجات حرارة قطبية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر ما تسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية وفي عمل الإدارات.

وصدر الإنذار من صقيع قطبي اعتباراً من أمس، في عدة ولايات تقع في وسط غربي الولايات المتحدة، من داكوتا الشمالية وصولاً إلى أوهايو والتي يمكن أن تسجل درجات الحرارة الأدنى منذ عشرات الأعوام، بحسب محطة الطقس «ويثير تشانيل». ويرتقب أن تصل الرياح الآتية من شمال غربي البلاد إلى الساحل الشرقي للبلاد في وقت لاحق خلال الأسبوع.

وبلغت درجة الحرارة في مطار مينيابوليس-سانت بول 32 درجة مئوية تحت الصفر، أمس، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية التي تتوقع انخفاض درجات الحرارة حتى صباح الجمعة.