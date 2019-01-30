متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: اتفاق بريكست غير قابل لإعادة التفاوض

المصدر: وكالات

حذّر متحدّث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء بأن اتفاق بريكست الذي تم التوصّل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والتكتّل "غير قابل لإعادة التفاوض".

وقال المتحدّث "نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نواياها، في أقرب وقت ممكن، بالنسبة للخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها".

وتابع أن "اتفاق الخروج يبقى الطريق الأفضل والأوحد لضمان خروج منظّم للمملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المتحدث أن "شبكة الأمان هي جزء من اتفاق الخروج، وهو اتّفاق غير قابل لإعادة التفاوض".

وكرر المتحدّث موقف الاتحاد الأوروبي بأن الأعضاء الآخرين بإمكانهم تعديل الإعلان السياسي الذي صدر مع اتفاق الخروج.

وقال المتحدث إنه في حال قدّمت بريطانيا "طلبا معقولا" لإرجاء موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ إلى ما بعد 29 مارس ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يمكن تأجيل موعد الاستحقاق.