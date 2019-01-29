رئيس «ستاربكس» يفكر بخوض انتخابات 2020 وترامب يطالبه بمواصلة دفع إيجار المقهى في برجه

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي ستاربكس، هوارد شولتز (65 عاماً)، أنه يفكر بشكل جديّ في خوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وغرّد شولتز، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، على حسابه عبر تويتر، أول من أمس، قائلاً: «أحب بلدي، وأفكر بجدية في الترشح لمنصب رئيس الدولة كمستقل» في عام 2020.

وقال شولتز في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» إنه سيقوم بجولة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيقرر خلالها ما إذا كان سيعلن رسمياً عن ترشيحه.

وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» وصف شولتز ترامب بأنه «يفتقر للمؤهلات».

ورد ترامب بالقول إن شولتز ليست لديه الشجاعة لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال في تغريدة على تويتر: «شولتز ليست لديه الشجاعة.. أتفق معه بأنه ليس الشخص الأذكى، الذي تمتلكه أمريكا بالفعل».

وتابع أنه عاصر شولتز كرجل أعمال ساهم في انتشار سلسلة مقاهي ستاربكس على مستوى العالم. ومضى ترامب قائلاً في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»: «لا يزال لديّ أمل بأن تواصل شركة ستاربكس دفع إيجار المقهى المتواجد في برج ترامب».