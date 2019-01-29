مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البلطيق

Ⅶ موسكو - د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن مقاتلة روسية من طراز «سوخوي-27» أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز «آر-8 أ» بوسيدون فوق بحر البلطيق.

ولم يوضح البيان موعد هذا الحادث. وجاء فيه: «أقلعت مقاتلة سوخوي-27 من قوام القوات الصديقة للدفاع الجوي من أجل اعتراض الهدف. واقتربت الطائرة الروسية على مسافة آمنة من الهدف، الذي حددته على أنه طائرة استطلاع من طراز إر-8 أ بوسيدون تابعة لسلاح الجو الأمريكي»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبحسب البيان، بعد اقتراب الطائرة الروسية قامت الطائرة الأمريكية بالابتعاد عن الحدود الروسية، لتعود الطائرة الروسية إلى قاعدتها بسلام. وفي الآونة الأخيرة، ازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار بالقرب من الحدود الروسية. وتقوم هذه الطائرات على وجه الخصوص، بعمليات رصد في كل من منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، وبالقرب من الحدود الغربية للبلاد.