مقتل 6 وإصابة 20 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في المخا

المصدر: صنعاء - د ب أ

أفاد مصدر يمني مسؤول، أمس، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، بمدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، وسط اليمن.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي في سوق مدينة المخا غرب تعز، ما أسفر عن مقتل 6 بينهم طفلان والإعلامي زياد الشرعبي، مسؤول المونتاج في قناة أبوظبي.

وأشار المصدر إلى سقوط 20 جريحاً بينهم، الإعلامي فيصل الذبحاني مراسل قناة أبوظبي. وأوضح المصدر أن العبوة الناسفة زُرعت داخل دراجة نارية مركونة بجانب المقهى، واستهدفت دورية عسكرية بالقرب من المقهى. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذه العملية في المدينة التي تسيطر عليها القوات الحكومية مسنودةً بقوات التحالف.