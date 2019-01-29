واشنطن: نسعى لمفاوضات بين كابول وطالبان

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، حركة طالبان إلى «بدء محادثات جدية» مع حكومته.وقال غني في خطاب بثه التلفزيون من القصر الرئاسي في كابول: «أدعو طالبان إلى إظهار إرادتهم الأفغانية، وقبول مطلب الأفغان للسلام». وأضاف: «نريد السلام نريده سريعاً ولكن مع خطة». وتابع: «علينا ألا ننسى أن ضحايا هذه الحرب هم أفغان، وأن عملية السلام يجب أن تكون بقيادة أفغانية (...) ليس هناك أي أفغاني لا يريد بقاء قوات أجنبية في بلده إلى ما لا نهاية. لا أفغاني يريد أن يواجه هجمات انتحارية في مستشفيات ومدارس ومساجد وحدائق».

خطاب

جاء خطاب غني بعد ساعات على إعلان مكتبه، بأنه تلقى تطمينات من واشنطن بأن المحادثات لا تزال تركز على إحضار المتمردين إلى طاولة التفاوض مع كابول.

ووصل الموفد الأمريكي الخاص زلماي خليل زاده إلى أفغانستان في ساعة متأخرة، أول من أمس، لإطلاع المسؤولين بالتقدم المحرز.

وأوضح خليل زاده للرئيس غني، أن «الولايات المتحدة أصرت خلال محادثاتها مع طالبان على أن الحل الوحيد لسلام دائم في أفغانستان هو حوار بين الأفغان»، وفق الرئاسة الأفغانية. وأضاف زاد، أن «دوري هو تسهيل مثل هذه المحادثات بين المتمردين وكابول».

وقالت الرئاسة: إن خليل زاده أكد عدم التوصل لاتفاق بشأن انسحاب القوات الأجنبية، مضيفة بأن قراراً كهذا يتعيّن تنسيقه ومناقشته بالتفصيل مع الحكومة الأفغانية.