المصدر: مانيلا- وكالات

تعهدت الفلبين بسحق الإرهابيين بعد تفجيرين ‬مزدوجين وقعا خلال قداس يوم الأحد بإحدى الكنائس في جنوب البلاد وأوديا بحياة 20 شخصاً، وذلك بعد ستة أيام من موافقة المنطقة التي يغلب عليها المسلمون بأغلبية كاسحة على منحها الحكم الذاتي‬.

وأصيب أكثر من 100 شخص في الهجوم الذي وقع في غمرة حالة من الأمل والحماس، بشأن الموافقة على خطة لنقل صلاحيات من الحكومة المركزية إلى المنطقة بهدف تحقيق التنمية والسلام.

وقال سلفادور بانيلو، الناطق باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي «تحدى أعداء الدولة بوقاحة قدرة الحكومة على ضمان سلامة المواطنين في هذه المنطقة. القوات المسلحة الفلبينية ستكون على قدر التحدي وستسحق هؤلاء المجرمين.

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صرح مسؤول روسي بأن المبيعات السنوية الخارجية لروسيا من السلاح بلغت 15 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن دميترى شوجاييف رئيس الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني القول في تصريحات تلفزيونية: «خلال السنوات الثلاث الماضية، كان الحجم السنوي (للمبيعات) نحو 15 مليار دولار. كما أن الطلبيات تصل تقريباً للقيمة نفسها». وأشار إلى أن «معدات الطيران تشكل أبرز المنتجات، حيث تمثل أكثر من 50% من صادرات الأسلحة». موسكو- د ب أ