سالفيني: على ماكرون أن يُظهر صداقته لإيطاليا

المصدر: روما-وكالات

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إنه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يعيد لإيطاليا «الإرهابيين» الذين استقروا في فرنسا. وأضاف في حوار مع إذاعة «آر تي إل» «نحن بصدد الانتهاء من وضع قائمة بأسماء الإرهابيين الذين ظلوا لعقود يتجولون في أنحاء فرنسا، ويتناولون الشمبانيا، ويزورون برج إيفيل».

وأوضح «بخلاف هجوم ماكرون الشخصي، الذي لا أقوم بالرد عليه، لندعه هو يرد على الإيطاليين، وليس على سالفيني، من خلال إعادة الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد للسجن».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سالفيني القول «لنرى ما إذا كان الرئيس الفرنسي سوف يقرر أن يكون صديقاً لإيطاليا، أم سوف يستمر في حماية المجرمين»، في إشارة إلى مجرمين هاربين من السلطات القضائية الإيطالية.