الصين: الحكم على وانج كوانزانج بالسجن 54 شهرا

حُكم على الناشط الحقوقي والمحامي البارز وانج كوانزانج بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة "تقويض سلطة الدولة"، حسبما ذكرت محكمة في شرق الصين اليوم الاثنين.

وألقي القبض على وانج إلى جانب أكثر من 200 محامٍ وناشط في مجال حقوق الإنسان في إطار حملة قمع صينية بدأت في يوليو 2015.

وعمل وانج في مؤسسة فينجروي للمحاماة، المغلقة حاليا في بكين، والتي كانت معروفة بتمثيلها للناشطين السياسيين بما في ذلك الفنان الصيني المنشق آي ويوي.

ووفقا لمحكمة تيانجين، فإن وانج، الذي كان يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة، سيحرم من حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات.