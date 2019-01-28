مادورو يرفض المهلة الأوروبية وموسكو تنفي إرسال مقاتلين

المصدر: عواصم - وكالات

نفى الكرملين وجود مقاتلين من شركات عسكرية روسية خاصة في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو، حليف موسكو، الذي ينازعه على السلطة المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً واعترف به العديد من الدول، فيما رفض مادورو مهلة الثمانية أيام الأوروبية للدعوة إلى إجراء انتخابات.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيكسوف، في مقابلة على التلفزيون الروسي، أنه «بالتأكيد» لا يوجد «400 مقاتل يتولون حماية مادورو» لدى سؤاله عن الموضوع.

وتناقلت وسائل إعلام روسية وعالمية كبيرة هذا الأسبوع معلومة تتحدث عن إرسال مفترض لمقاتلين روس إلى فنزويلا لتقديم الدعم لمادورو.

رفض المهلة

ورفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المهلة التي حدّدتها دول أوروبية له للدعوة لانتخابات في غضون ثمانية أيام مصرّاً على أن بلاده «غير مرتبطة» بأوروبا.

وقال مادورو، في مقابلة أجرتها معه «سي إن إن تورك»: «عليهم سحب هذه المهلة. لا يمكن لأحد أن يعطينا مهلة». وأضاف أن «فنزويلا غير مرتبطة بأوروبا. هذه وقاحة تامة»، واصفاً تحركات الدول الأوروبية بأنها «خطأ».

تحذير

وحذرت قوى أوروبية، بينها فرنسا وهولندا وألمانيا، من أنها قد تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس إلا إذا دعا مادورو لإجراء انتخابات في غضون ثمانية أيام بينما منحته كل من بريطانيا وإسبانيا مهلة مشابهة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتراف إسرائيل بـ«الحكم الجديد» في فنزويلا المتمثل برئيس البرلمان. وقال نتانياهو إن «إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة وكندا وغالبية دول أميركا الجنوبية ودول أوروبا عبر الاعتراف بالحكم الجديد في فنزويلا».