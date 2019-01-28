قمة مصرية فرنسية اليوم لتوقيع 30 اتفاقية في الطاقة والصناعات

المصدر: القاهرة - وكالات

استهل الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، أمس، زيارة رسمية إلى مصر، بالتوجه إلى معبد أبو سمبل، جنوبي البلاد، في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد، وذلك قبل أن يتوجه إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون، اليوم (الاثنين)، في العاصمة المصرية، نظيره عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

وحطت طائرة الرئيس الفرنسي حيث كان في استقباله وزير الآثار المصري خالد العناني، ومدير المعهد الفرنسي للآثار في مصر لوران بافاي.

وخلال زيارته الرسمية إلى مصر، يرافق ماكرون قرابة 50 رئيس شركة فرنسية، إضافة إلى 5 من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الخارجية، جان إيف لودريان ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي.

ومن المقرر أن يوقع الرئيسان المصري والفرنسي قرابة 30 اتفاقاً بقيمة مئات الملايين من اليورو، في مجالات النقل الطاقة المتجددة والصحة والصناعات الغذائية.