انزلاق للتربة يوقع 15 قتيلاً بحفل زفاف في البيرو

المصدر: عواصم - وكالات

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في سيل من الحجارة والوحول ضرب فندقاً كان يشهد حفل زفاف جنوب شرقي البيرو. وقال إيفاريستو راموس، رئيس بلدية مدينة أبانكاي لإذاعة «آر دي بي» البيروفية، إن «انزلاق التربة غمر بعنف الفندق بعدما دمر جدرانه». وأوضح أن أكثر من مئة شخص كانوا يشاركون في حفل الزفاف.

وفي أستراليا، وجد أشخاص أنفسهم معزولين، أمس، شمال شرقي البلاد بعد فيضانات استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة جرفت أيضاً مجموعة من الأبقار قبالة السواحل. وذكرت أجهزة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نهر دانتري شمال ولاية كوينزلاند، بلغ 12.6 متراً، لأول مرة منذ أكثر من قرن، كما ذكرت أجهزة الأرصاد الجوية.

وقد تساقط أكثر من 300 مليمتر على غابة دانتري الاستوائية خلال 24 ساعة، ويستعد شمال كوينزلاند لتساقط أمطار جديدة وعواصف هذا الأسبوع. وقُطع خط للسفن هو وسيلة الاتصال الوحيدة مع بعض الأماكن في هذه المنطقة.

وذكرت جوليا ليو، رئيسة بلدية دوغلاس شير، أن بعض السكان قد يجدون أنفسهم معزولين طوال يومين، من دون كهرباء ولا اتصالات هاتفية.

وفي تركيا، ضرب إعصار منتجع أنطاليا ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً وانقلاب حافلات، وألحق أيضاً أضراراً بطائرات كانت متوقفة في المطار، فيما حذر مسؤولون من استمرار الأحوال الجوية السيئة. وبعدما ضرب الإعصار المنطقة الواقعة جنوباً السبت، قال محافظ أنطاليا، منير كارالوغلو أن 12 شخصاً أصيبوا، وأن الرياح جرفت حافلتين إلى المطار. وأضاف أن أضراراً جزئية لحقت بطائرتين ومروحية تابعة للشرطة.

وهذا خامس إعصار يضرب المنطقة خلال ثلاثة أيام، بحسب مكتب المحافظ.