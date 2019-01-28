معاقبة سفير الاتحاد الأوروبي

خفّضت الولايات المتحدة ترتيب سفير الاتحاد الأوروبي، ديفيد أوسليفان، في البروتوكولات الرسمية دون إعلامه بالأمر، وقد أفيد عن مغادرته العاصمة الاميركية كجزء من تناول الدبلوماسيين قريباً.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن مكتب البروتوكولات في وزارة الخارجية الأمريكية قام بتخفيض ترتيب الاتحاد الأوروبي على طاولات العشاء، ودعوات حفلات الاستقبال، وبأي ترتيب يجري استدعاؤهم لتقديم واجب العزاء في المآتم الرسمية. وتفيد الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعامل كدولة بعد الآن، وتراجع ترتيبه إلى مصاف المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأفريقي بعد بقية سفراء الدول. وجاء التغيير في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وبروكسل، وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي على الممارسات التجارية غير العادلة.

ووفقاً لـ «واشنطن بوست»، لم يتم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان في الترتيب العادي إلى جنازة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، وهو ما أثار شكوكه بوجود خطأ ما. لكنه حضر على الأقل مناسبة واحدة بعد ذلك حيث جرى التعامل معه كسفير دولة.

ويقول المسؤولون الأوروبيون إنه لم يجر إعلام الاتحاد الأوروبي رسمياً بأي تعديل، لكن عندما بحثوا في قائمة البروتوكول على «غوغل»، وجدوا الاتحاد الأوروبي في أسفل القائمة بدءاً من 30 أكتوبر 2018.