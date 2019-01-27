تحذير من خطر انهيار سد منجمي ثان في البرازيل

المصدر: أ ف ب

حذر رجال الإطفاء وشركة فالي للمناجم من خطر انهيار وشيك لسد منجمي ثان الأحد في برومادينيو في جنوب شرق البلاد حيث أدى انهيار جسر أول إلى مقتل 34 شخصا وفقدان نحو 300 آخرين.

وقالت الشركة في بيان أنها أطلقت أجهزة الإنذار عند الساعة 05,30 (07,30 ت غ) بعد "رصد ارتفاع مستوى المياه في السد 6" المنشأة التي تشكل جزءا من منجم كوريغو الذي انهار أحد سدوده الجمعة.

وأكدت فرق الإطفاء أنها بدأت إخلاء القرى المجاورة. ووقعت الكارثة عصر الجمعة بعدما تسبّب انزلاق للتربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وفي حصيلة مؤقتة أعلنت فرق الإطفاء مساء السبت أنّ الكارثة حصدت حتى الآن 34 قتيلاً و23 جريحاً و366 ناجياً و296 مفقوداً.

وعثرت فرق الإنقاذ على حافلة ركاب مخصّصة لنقل عمال المنجم وقد غمرتها الوحول بالكامل وبداخلها جثث كثيرة لم يتسنّ انتشالها ولا تمّ إحصاؤها بعد في عداد القتلى.