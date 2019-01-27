فنزويلا تعتبر انشقاق الملحق العسكري في واشنطن "خيانة وطنية عظمى"

المصدر: وكالات

وصفت وزارة الدفاع الفنزويلية، انشقاق الملحق العسكري بسفارة البلاد في واشنطن، خوسيه لويس سيلفا، ورفضه الاعتراف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا بأنه "خيانة وطنية عظمى" .

واعتبرت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع تويتر ، أن تصريحات الملحق العسكري عملاً من أعمال الخيانة والجبن تجاه الوطن الأم الموروث من محرّرنا سيمون بوليفار".

وقالت الوزارة : "لذلك نرفض تصريحات خوسيه لويس سيلفا الذي يشغل منصب الملحق العسكري في الولايات المتحدة".

كان الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية في واشنطن، خوسيه لويس سيلفا، أعلن الليلة الماضية عن "قطع علاقته" مع نيكولاس مادورو. بعد ذلك، دعا عناصر القوات المسلحة في البلاد إلى الاعتراف برئيس البرلمان، المعارض خوان غوايدو، كرئيس شرعي.

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