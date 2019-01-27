الهند تحتفل بيوم الجمهورية الـ70 بعرض عسكري ضخم

المصدر: نيودلهي - وكالات

احتفلت الهند أمس بيوم الجمهورية السبعين بحضور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا كضيف شرف، حيث عرضت تراثها الثقافي ومعداتها العسكرية خلال الاحتفالات التي أُقيمت في العاصمة.

وانضم رئيس جنوب أفريقيا إلى الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء، ناريندرا مودي في حضور استعراض عسكري أُقيم في نيودلهي، وهي من المناطق الرئيسية التي أقيمت فيها الاحتفالات الوطنية إحياءً لذكرى دستور البلاد؛ وبدأت الاحتفالات بعرض عسكري ضخم في شوارع العاصمة الهندية (نيودلهي) في إطار إحياء الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، أن آلاف الأشخاص احتشدوا في شوارع نيودلهي لمشاهدة العرض العسكري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاحتفالات بالعيد الوطني للهند تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحضرت حشود ضخمة الاستعراض العسكري الذي شمل عروض رقص ثقافية، بالإضافة إلى مشاركة عوامات من ولايات هندية. وشمل الاستعراض العسكري قوات مشاة وفرقاً عسكرية وعرضاً لدبابات وصواريخ وغير ذلك من المعدات العسكرية بالإضافة إلى قوات شبه عسكرية.

وتولى آلاف من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية حراسة نيودلهي ومدن هندية رئيسية، حيث عززت السلطات الترتيبات الأمنية لإحباط أي هجمات إرهابية.

وتحتفل الهند بذكرى إعلان الجمهورية في 26 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي يطلق عليه «اليوم الجمهوري». وكانت الهند قد حصلت على استقلالها من الحكم البريطاني في عام 1947، وبدأ سريان دستورها في 26 يناير 1950.